Аліна Михайлівна із Вовків да Вінчі зробила жорстку заяву про мобілізацію

Володимир Зеленський нагородив Аліна Михайлівну. Фото: Офіс президента

В Україні не вщухають обговорення навколо нового законопроєкту про мобілізацію. Водночас чоловіки з україни продовжують втікати за гроші.

Про це висловилася керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі, кохана Да Вінчі Аліна Михайлова в інтерв'ю ТСН.

Читайте також:

Аліна Михайлова висловилася щодо мобілізації

За її словами, Україна програє у війні, якщо громадяни не змінять свого ставлення до мобілізації.

"Воювати будуть всі. Питання, що поки що, сьогодні ви можете вибрати, чи це буде батальйон, підрозділ, рота, де ви розумієте, що є бодай якийсь стрижень і цінність вас, як людини. Я не кажу, як фахівця, а як людини. Але "воювати будуть всі" говорять виключно військові", — каже Аліна.

Вона також зізналася, що не розуміє, чому ми намагаємося згладжувати красиво кути.

"Я не розумію, для чого. Сьогодні такий дефіцит кадрів, кадрових військових. Якщо ви запитаєте в офіцера, то він скаже, що йому, звісно, не вистачає піхоти, але також командирів взводів, рот. Просто немає людей. Кадрового резерву немає. Частина людей загинула або поранена, вони не повернуться у військо. А інших де ми будемо брати? Як ми збираємося набирати людей? Ми будемо їх холіть та лелеять, і говорити: "Ну ти ще посидь тут, ще трохи, ось уже скоро, ми в Криму будемо наступного року", — розповіла керівниця медичної служби.

Вона закликала на третій рік повномасштабної війни бути реалістами.

"І будемо говорити, що, так, воювати будуть всі. І ти зараз маєш готуватися, обирати підрозділ і йти у свій ТЦК, давати папірці, вступати і готуватися. Інших варіантів немає і не буде. Єдиний інший варіант — ми тоді програємо війну", — заявила вона.

Додамо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Поруч з цим не меншає і ухилянтів. Про те, які наслідки очікують ухилянтів розповів кримінальний адвокат Максим Дзіковський.