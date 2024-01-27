Алина Михайлова из Волков да Винчи сделала жесткое заявление о мобилизации

Владимир Зеленский наградил Алину Михайлову. Фото: Офис Президента

В Украине не утихают обсуждения вокруг нового законопроекта о мобилизации. В то же время мужчины из Украины продолжают бежать за деньги.

Об этом высказалась руководительница медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи, любимая Да Винчи Алина Михайлова в интервью ТСН.

Читайте также:

Алина Михайлова высказалась по поводу мобилизации

По ее словам, Украина проигрывает в войне, если граждане не изменят своего отношения к мобилизации.

"Воевать будут все. Вопрос, что пока, сегодня вы можете выбрать, будет ли это батальон, подразделение, рота, где вы понимаете, что есть хоть какой-то стержень и ценность вас, как человека. Я не говорю, как специалиста, а как человека. Но "воевать будут все" говорят исключительно военные", — говорит Алина.

Она также призналась, что не понимает, почему мы пытаемся сглаживать красиво углы.

"Я не понимаю, для чего. Сегодня такой дефицит кадров, кадровых военных. Если вы спросите у офицера, то он скажет, что ему, конечно, не хватает пехоты, но также командиров взводов, рот. Просто нет людей. Кадрового резерва нет". Часть людей погибла или ранена, они не вернутся в армию. А других где мы будем брать? Как мы собираемся набирать людей? Мы будем их холить и лелеять, и говорить: "Ну ты еще посиди здесь, еще немного, вот уже скоро мы в Крыму будем в следующем году", — рассказала руководитель медицинской службы.

Она призвала к третьему году полномасштабной войны быть реалистами.

"И будем говорить, что, да, воевать будут все. И ты сейчас должен готовиться, выбирать подразделение и идти в свой ТЦК, давать бумажки, поступать и готовиться. Других вариантов нет и не будет. Единственный другой вариант — мы тогда проигрываем войну", — заявила она.

Добавим, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Наряду с этим не уменьшается количество уклонистов. О том, какие последствия ожидают уклонистов, рассказал уголовный адвокат Максим Диковский.