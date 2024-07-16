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Американські експерти ISW проаналізували російські та українські вимоги мирного плану

16 липня 2024 08:07
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
ISW проаналізував українські та російські вимоги мирного плану
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час так званої "мирної місії" до Москви у липні. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що вимоги України щодо мирного плану цілком обґрунтовані. Тоді як вимоги Росії є порушенням міжнародного права.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

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У звіті зазначають, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на її власних умовах, а вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву — на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.

Аналітики нагадують, що Президент України Володимир Зеленський заявив 15 липня, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник Росії.

Глава держави зазначив, що в рамках підготовки Саміту миру Україна проведе зустріч у Катарі з питань енергетичної безпеки наприкінці липня або на початку серпня 2024 року, зустріч з питань свободи судноплавства в Туреччині в серпні 2024 року і зустріч з питань обміну військовополоненими та репатріації депортованих українських дітей у Канаді у вересні 2024 року — три питання, на яких була зосереджена увага в комюніке першого ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії в червні 2024 року.

Утім, експерти зазначають, що нещодавні заяви Кремля продовжують демонструвати, що Росія залишається непохитною щодо переговорів з Україною, а офіційні особи Кремля прямо заявили, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги.

Водночас українські офіційні особи підкреслили, що метою першого мирного саміту було сприяння досягненню миру, заснованого на міжнародному праві, у тому числі на законах, стороною яких є Російська Федерація.

Вимоги України щодо повного виведення військ РФ з території України передбачені міжнародним правом, а отже, вони є обґрунтованими. Однак вимоги Росії щодо повної капітуляції України та продовження російської окупації української землі є і будуть порушенням міжнародного права.

Аналітики також продовжують вважати, що вимоги Путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні, а повне відновлення територіальної цілісності України необхідне для звільнення українського народу від російської окупації.

"Прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п'яти мільйонів українців", – зазначають експерти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома країнами, що воюють, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. 

Також ми писали про зустріч у США Віктора Орбана з експрезидентом Дональдом Трампом. Орбан поговорив з ним про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".

Володимир Зеленський володимир путін Україна Віктор Орбан ISW війна в Україні Росія

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