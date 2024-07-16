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Американские эксперты ISW проанализировали российские и украинские требования мирного плана

16 июля 2024 08:07
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
ISW проанализировал украинские и российские требования мирного плана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время так называемой "мирной миссии" в Москву в июле. Фото: Reuters
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что требования Украины по мирному плану вполне обоснованы. В то время как требования России являются нарушением интернационального права.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

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В отчете отмечают, что Украина продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией на ее собственных условиях, а требования Украины по мирному урегулированию соответствуют международному праву — в противовес нежеланию России участвовать в переговорах, заканчивающихся ничем иным, кроме требования полной капитуляции Украины.

Аналитики напоминают, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 июля, что украинские планы по второму мирному саммиту должны быть готовы к ноябрю 2024 года и повторил, что на нем должен присутствовать представитель России.

Глава государства отметил, что в рамках подготовки Саммита мира Украина проведет встречу в Катаре по вопросам энергетической безопасности в конце июля или начале августа 2024 года, встречу по вопросам свободы судоходства в Турции в августе 2024 года и встречу по вопросам обмена военнопленными и репатриации депортированных украинских детей в Канаде в сентябре 2024 года — три вопроса, на которых было сосредоточено внимание в коммюнике первого инициированного Украиной Глобального саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

Впрочем, эксперты указывают, что недавние заявления Кремля продолжают демонстрировать, что Россия остается непоколебимой по поводу переговоров с Украиной, а официальные лица Кремля прямо заявили, что Россия не будет участвовать во втором мирном саммите, поскольку его условия неприемлемы с учетом российских требований.

В то же время украинские официальные лица подчеркнули, что целью первого мирного саммита было содействие достижению мира, основанного на международном праве, в том числе на законах, стороной которых является Российская Федерация.

Требования Украины относительно полного вывода войск РФ с территории Украины предусмотрены международным правом, а следовательно, они обоснованы. Однако требования России относительно полной капитуляции Украины и продления российской оккупации украинской земли есть и будут нарушением международного права.

Аналитики также продолжают считать, что требования Путина о капитуляции Украины позволят российским войскам и оккупационным администрациям продолжать свои широкомасштабные и целенаправленные кампании этнических чисток в оккупированной Украине, а полное восстановление территориальной целостности Украины необходимо для освобождения украинского народа от российской оккупации.

"Принятие чего-либо, кроме освобождения Украиной своего народа, является косвенным одобрением незаконной оккупации Россией более пяти миллионов украинцев", — отмечают эксперты.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.

Также мы писали о встрече в США Виктора Орбана с экспрезидентом Дональдом Трампом. Орбан поговорил с ним о мире в Украине и заверил, что тот намерен решить "эту проблему".

Владимир Зеленский владимир путин Украина Виктор Орбан ISW война в Украине Россия

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