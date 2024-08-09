F-16 дозволять збивати російські ракети Кинджал та змінять хід війни — заява американського експерта

Винищувач F-16. Фото: US DoD

Американський експерт із розвідки та боротьби з тероризмом прокоментував публікації у західних ЗМІ про те, що винищувачі F-16, які нещодавно отримала Україна, нібито не вплинуть на хід війни. Малкольм Ненс переконаний, що наявність літаків F-16 у ЗСУ змінить ситуацію на фронті, адже F-16 простягнуть українську ППО далеко за межі кордону із Росією.

Про це він заявив Малкольм Ненс в інтерв'ю Укрінформу у п'ятницю, 9 серпня.

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Як F-16 вплинуть на хід війни

За словами американського експерта із розвідки та боротьби з тероризмом, ЗМІ, які пишуть про нездатність F-16 вплинути на хід війни, казали так про кожну систему озброєння, надану Україні. Зокрема й про високомобільної системи залпового вогню HIMARS.

"А HIMARS змінили хід гри, переламали ситуацію на полі бою. Потім ракети ATACMS, яких довго не давали, стали черговою суперзброєю", — нагадав Ненс.

Як зазначив Малкольм Ненс, окремі види озброєння "самі собою не виграють війну", але разом вони створюють систему засобів "придушення" противника. З F-16 Україна отримає нові можливості у захисті від повітряних загроз російської армії.

"Винищувач оснащено ракетами AMRAAM. Тепер відстань до цілі сягатиме 100 кілометрів. Російські літаки вибухатимуть разом із крилатими ракетами у повітряному просторі РФ", — пояснив експерт.

На що здатні F-16

Ненс впевнений, що за допомогою AMRAAM F-16 зможуть перехоплювати російські "Кинджали" та переслідувати бомбардувальники й винищувачі. Кілька F-16 на малій висоті, використовуючи інформацію НАТО, системи АВАКС або протиповітряної оборони, можуть вражати повітряні цілі на значній глибині.

"Тепер ви можете простягнути свою ППО далеко за межі російських кордонів. Тож F-16 змінять ситуацію", — резюмував експерт.