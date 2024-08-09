F-16 позволят сбивать российские ракеты Кинжал и изменят ход войны — заявление американского эксперта

Истребитель F-16. Фото: US DoD

Американский эксперт по разведке и борьбе с терроризмом прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что истребители F-16, которые недавно получила Украина, якобы не повлияют на ход войны. Малкольм Нэнс убежден, что наличие самолетов F-16 в ВСУ изменит ситуацию на фронте, ведь F-16 протянут украинскую ПВО далеко за пределы границы с Россией.

Об этом он заявил Малкольм Нэнс в интервью Укринформу в пятницу, 9 августа.

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Как F-16 повлияют на ход войны

По словам американского эксперта по разведке и борьбе с терроризмом, СМИ, которые пишут о неспособности F-16 повлиять на ход войны, говорили так о каждой системе вооружения, предоставленной Украине. В том числе и о высокомобильной системе залпового огня HIMARS.

"А HIMARS изменили ход игры, переломили ситуацию на поле боя. Затем ракеты ATACMS, которых долго не давали, стали очередным супероружием", — напомнил Нэнс.

Как отметил Малкольм Нэнс, отдельные виды вооружения "сами по себе не выигрывают войну", но вместе они создают систему средств "подавления" противника. С F-16 Украина получит новые возможности в защите от воздушных угроз российской армии.

"Истребитель оснащен ракетами AMRAAM. Теперь расстояние до цели будет достигать 100 километров. Российские самолеты будут взрываться вместе с крылатыми ракетами в воздушном пространстве РФ", — пояснил эксперт.

На что способны F-16

Нэнс уверен, что с помощью AMRAAM F-16 смогут перехватывать российские "Кинжалы" и преследовать бомбардировщики и истребители. Несколько F-16 на малой высоте, используя информацию НАТО, системы АВАКС или противовоздушной обороны, могут поражать воздушные цели на значительной глубине.

"Теперь вы можете протянуть свою ПВО далеко за пределы российских границ. Поэтому F-16 изменят ситуацию", — резюмировал эксперт.