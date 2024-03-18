Аналітик назвав кількість далекобійних дронів, які Україна може випускати по РФ щоночі

Український військовий з дроном. Фото: AP

Аналітик Юліан Рьопке розповів, що Україна може випускати по Росії від 30 до 60 далекобійних дронів щоночі. За його словами, крім нафтопереробних заводів, атакам піддаються склади палива, аеропорти та інші об'єкти інфраструктури.

Про це заявив аналітик BILD Юліан Рьопке у понеділок, 18 березня.

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Атака українськими дронами

За підрахунками Рьопке, з початку 2024 року бійці ЗСУ атакували безпілотниками 12 нафтопереробних заводів у Росії, завдавши по них 17 ударів. Максимальна дальність ураження становила 900 км. Аналітик зазначив, що атаки торкнулися 12% потужностей нафтопереробки РФ. Внаслідок цього з 1 березня влада Росії ввела піврічну заборону на експорт бензину, побоюючись дефіциту на внутрішньому ринку.

Атаки по РФ українськими дронами. Фото: BILD

"Це стало б великою проблемою для Путіна. Природно, дефіцит зачепив би насамперед не армію, яку забезпечуватимуть і далі, а населення, яке не зможе водити автомобілі. Це було б великою проблемою, яка негативно позначилася б на іміджі Путіна, попри будь-яку пропаганду і фейкові вибори", — вважає Рьопке.

Аналітик навів дані, згідно з якими ЗСУ випускають по Росії від 30 до 60 далекобійних дронів щоночі.

Нагадаємо, 17 березня в аеропортах Москви вводили обмеження на польоти. Це рішення було прийнято після нічних атак дронів.

Також у Бєлгородській області стався "приліт" у будівлю судмедекспертизи в селищі Сосновка. Росіяни показали пошкодження.