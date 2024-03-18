Аналитик назвал количество дальнобойных дронов, которые Украина может выпускать по РФ каждую ночь
Аналитик Юлиан Репке рассказал, что Украина может выпускать по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь. По его словам, помимо нефтеперерабатывающих заводов, атакам подвергаются склады топлива, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.
Об этом заявил аналитик BILD Юлиан Репке в понедельник, 18 марта.
Атака украинскими дронами
По подсчетам Репке, с начала 2024 года бойцы ВСУ атаковали беспилотниками 12 нефтеперерабатывающих заводов в России, нанеся по ним 17 ударов. Максимальная дальность поражения составила 900 км. Аналитик отметил, что атаки затронули 12% мощностей нефтепереработки РФ. В результате этого с 1 марта власти России ввели полугодовой запрет на экспорт бензина, опасаясь дефицита на внутреннем рынке.
"Это стало бы большой проблемой для Путина. Естественно, дефицит задел бы в первую очередь не армию, которую будут обеспечивать и дальше, а население, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", — считает Репке.
Аналитик привел данные, согласно которым ВСУ выпускают по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь.
Напомним, 17 марта в аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. Это решение было принято после ночных атак дронов.
Также в Белгородской области произошел "прилет" в здание судмедэкспертизы в поселке Сосновка. Россияне показали повреждение.
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