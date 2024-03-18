Аналитик назвал количество дальнобойных дронов, которые Украина может выпускать по РФ каждую ночь

Украинский военный с дроном. Фото: AP

Аналитик Юлиан Репке рассказал, что Украина может выпускать по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь. По его словам, помимо нефтеперерабатывающих заводов, атакам подвергаются склады топлива, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.

Об этом заявил аналитик BILD Юлиан Репке в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Атака украинскими дронами

По подсчетам Репке, с начала 2024 года бойцы ВСУ атаковали беспилотниками 12 нефтеперерабатывающих заводов в России, нанеся по ним 17 ударов. Максимальная дальность поражения составила 900 км. Аналитик отметил, что атаки затронули 12% мощностей нефтепереработки РФ. В результате этого с 1 марта власти России ввели полугодовой запрет на экспорт бензина, опасаясь дефицита на внутреннем рынке.

Атаки по РФ украинскими дронами. Фото: BILD

"Это стало бы большой проблемой для Путина. Естественно, дефицит задел бы в первую очередь не армию, которую будут обеспечивать и дальше, а население, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", — считает Репке.

Аналитик привел данные, согласно которым ВСУ выпускают по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь.

Напомним, 17 марта в аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. Это решение было принято после ночных атак дронов.

Также в Белгородской области произошел "прилет" в здание судмедэкспертизы в поселке Сосновка. Россияне показали повреждение.