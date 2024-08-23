Окупанти знизили темп використання авіації на фронті — ISW вказав можливі причини

Російський бойовий лік. Фото: Мілітарний

Російська армія за останні дні знизила темп застосування авіації на більшій частині фронту в Україні. Зокрема, навіть на гарячих напрямках Покровська й Часового Яру помітно загальне зменшення кількості російських ударів корегувальними бомбами.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни, посилаючись на представників українських бригад, які діють на цих ділянках передової.

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Аналітики зазначили, що такі дії ворога можуть бути тимчасовими, а їхня причина незрозуміла.

Представник української бригади, що діє на Покровському напрямку, припустив, що нестача російських літаків та можливості української ППО на цій ділянці фронту можуть спонукати російських військових поступово знижувати авіаактивність.

У ISW ж кажуть, що це не особливо помітно ні біля Покровська, ні біля Часового Яру на Донеччині. Водночас це спостерігається на Харківщині.

Представник відділу комунікації українського оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що ще кілька тижнів тому війська РФ проводили на цьому напрямку 30-40 авіаударів на день. А попередні кілька днів вони скоротили кількість ударів КАБами приблизно до одного-чотирьох на день.

Військовий припустив, що окупанти можуть проводити менше авіаударів, щоб віддати пріоритет діям російської авіації на Покровському, Сумському напрямках та на новому – Курському. Або ж це стало результатом наслідків українських ударів по російських тилових районах.

"Ймовірно, маються на увазі удари ЗСУ по російських аеродромах. Дані, доступні у NASA FIRMS, можуть частково підтвердити слова Саранцева про темпи дій російської авіації на Харківському напрямку", — зазначили в ISW.

Спікер оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник раніше також зазначив, що російські сили стали випускати вдвічі менше КАБів по Сумщині, хоча неясно, на скільки і чи збережеться взагалі такий знижений темп російських ударів по області.