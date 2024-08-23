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Аналитики ISW объяснили, почему россияне меньше используют авиацию на фронте

23 августа 2024 09:44
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Оккупанты снизили темп использования авиации на фронте — ISW указал возможные причины
Российский боевой счет. Фото: Милитарный
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Российская армия в последние дни снизила темп применения авиации на большей части фронта в Украине. В частности, даже по горячим направлениям Покровска и Временного Яра заметно общее уменьшение количества российских ударов корректирующими бомбами.

Об этом сообщили в Институте изучения войны, ссылаясь на представителей украинских бригад, действующих на этих участках передовой.

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Аналитики отметили, что такие действия врага могут быть временными, а их причина неясна.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, предположил, что нехватка российских самолетов и возможности украинского ПВО на этом участке фронта могут побуждать российских военных постепенно снижать авиаактивность.

В ISW же говорят, что это не особенно заметно ни у Покровска, ни у Временного Яра в Донецкой области. В то же время, это наблюдается в Харьковской области.

Представитель отдела коммуникации украинской оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что еще несколько недель назад войска РФ проводили в этом направлении 30-40 авиаударов в день. А в предыдущие несколько дней они сократили количество ударов КАБами примерно до одного-четырех в день.

Военный предположил, что кафиры могут проводить меньше авиаударов, чтобы отдать приоритет действиям российской авиации на Покровском, Сумском направлениях и на новом — Курском. Или это стало результатом последствий украинских ударов по российским тыловым районам.

"Вероятно, подразумеваются удары ВСУ по российским аэродромам. Данные, доступные в NASA FIRMS, могут частично подтвердить слова Саранцева о темпах действий российской авиации на Харьковском направлении", — отметили в ISW.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник ранее также отметил, что российские силы стали выпускать вдвое меньше КАБов по Сумщине, хотя неясно, на сколько и сохранится ли вообще такой пониженный темп российских ударов по области.

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