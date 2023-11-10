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Андрющенко показав наслідки удару по базі росіян у Скадовську

10 листопада 2023 17:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрющенко показав наслідки удару по базі росіян у Скадовську
Наслідки удару по базі окупантів у Скадовську. Фото: t.me/defender_skadovsk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки "прильоту" по базі російських окупантів у Скадовську. На відео можна побачити ліквідованих загарбників.

Відео Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Удар по базі окупантів у Скадовську

Андрющенко показав велику кількість мертвих російських окупантів, які були ліквідовані внаслідок удару по базі ворога в Скадовську 9 листопада.

За інформацією росЗМІ, загинули десять загарбників, ще 11 — поранені. Будівлю, у якій перебували російські військові слідчі, повністю знищено.

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, в тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині, пролунали вибухи. За словами місцевих, було чути два потужних вибухи.

Також ми писали, що в окупованому Скадовську стався "приліт" за місцем розташування російських окупантів на базі "Лотос". 

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