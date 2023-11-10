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Андрющенко показал последствия удара по базе россиян в Скадовске

10 ноября 2023 17:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Андрющенко показал последствия удара по базе россиян в Скадовске
Последствия удара по базе оккупантов в Скадовске. Фото: t.me/defender_skadovsk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал последствия "прилета" по базе российских оккупантов в Скадовске. На видео можно увидеть ликвидированных захватчиков.

Видео Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале.

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Удар по базе оккупантов в Скадовске

Андрющенко показал большое количество мертвых российских оккупантов, которые были ликвидированы в результате удара по базе врага в Скадовске 9 ноября.

По информации росСМИ, погибли десять захватчиков, еще 11 — ранены. Здание, в котором находились российские военные следователи, полностью уничтожено.

Напомним, вчера, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. По словам местных, было слышно два мощных взрыва.

Также мы писали, что в оккупированном Скадовске произошел "прилет" по месту нахождения российских оккупантов на базе "Лотос".

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