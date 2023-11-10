Андрющенко показал последствия удара по базе россиян в Скадовске
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал последствия "прилета" по базе российских оккупантов в Скадовске. На видео можно увидеть ликвидированных захватчиков.
Видео Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!
Удар по базе оккупантов в Скадовске
Андрющенко показал большое количество мертвых российских оккупантов, которые были ликвидированы в результате удара по базе врага в Скадовске 9 ноября.
По информации росСМИ, погибли десять захватчиков, еще 11 — ранены. Здание, в котором находились российские военные следователи, полностью уничтожено.
Напомним, вчера, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. По словам местных, было слышно два мощных взрыва.
Также мы писали, что в оккупированном Скадовске произошел "прилет" по месту нахождения российских оккупантов на базе "Лотос".
Читайте Новини.LIVE!