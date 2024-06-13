Росіяни влаштували дітям небезпечні для життя літні табори на ТОТ Луганщини — ЦНС

Хлопчик за решітчатим парканом. Фото: freepik.com

Російські загарбники організували для дітей в екстреному режимі більш як 70 літніх таборів на тимчасово окупованій території Луганської області. Однак умови життя в цих закладах не відповідають заходам безпеки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у середу, 12 червня.

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За даними ЦНС, загарбники мають намір "перевиховати" в Луганській області щонайменше 5 тисяч школярів, пріоритетом серед яких є діти учасників "СВО", а також під плани ворога підпадають маленькі мешканці окупованих територій.

"Та батьки б’ють на сполох. Літні табори, які нашвидкоруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека — це тільки частина проблем. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня. Але місцевий "роспотребнадзор" дав добро", — розповіли в Спротиві.

У Центрі також наголосили, що наразі на окупованій частині Луганської області трапляється багато пожеж, яких немає кому гасити.

"Більшість рятувальників не погодились співпрацювати з окупаційною владою", — пояснили в ЦНС.

Росія депортує українських дітей

Як відомо, нещодавно ЗМІ повідомили, що росіяни "виставили" на сайті з усиновлення викрадених українських дітей. Вони змінюють особисті дані, включаючи імена та вік дітей, щоб створити враження, що вони є корінними росіянами.

Нагадаємо, що Білорусь продовжує співпрацювати з Росією у питанні депортації українських дітей.

Також ми повідомляли, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про повернення з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області 8-річного хлопчика.