Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Антисанітарія та загроза пожежі — РФ влаштувала для дітей небезпечні літні табори на ТОТ arrow

Антисанітарія та загроза пожежі — РФ влаштувала для дітей небезпечні літні табори на ТОТ

13 червня 2024 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни влаштували дітям небезпечні для життя літні табори на ТОТ Луганщини — ЦНС
Хлопчик за решітчатим парканом. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники організували для дітей в екстреному режимі більш як 70 літніх таборів на тимчасово окупованій території Луганської області. Однак умови життя в цих закладах не відповідають заходам безпеки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у середу, 12 червня.

Читайте також:

Небезпечні літні табори на ТОТ

За даними ЦНС, загарбники мають намір "перевиховати" в Луганській області щонайменше 5 тисяч школярів, пріоритетом серед яких є діти учасників "СВО", а також під плани ворога підпадають маленькі мешканці окупованих територій. 

"Та батьки б’ють на сполох. Літні табори, які нашвидкоруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека — це тільки частина проблем. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня. Але місцевий "роспотребнадзор" дав добро", — розповіли в Спротиві.

У Центрі також наголосили, що наразі на окупованій частині Луганської області трапляється багато пожеж, яких немає кому гасити.

"Більшість рятувальників не погодились співпрацювати  з окупаційною владою", — пояснили в ЦНС.

Росія депортує українських дітей

Як відомо, нещодавно ЗМІ повідомили, що росіяни "виставили" на сайті з усиновлення викрадених українських дітей. Вони змінюють особисті дані, включаючи імена та вік дітей, щоб створити враження, що вони є корінними росіянами.

Нагадаємо, що Білорусь продовжує співпрацювати з Росією у питанні депортації українських дітей.

Також ми повідомляли, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про повернення з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області 8-річного хлопчика.

Луганська область
війна
війна в Україні
Росія
діти
окупанти
окупація
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна