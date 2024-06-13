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Антисанитария и угроза пожара — РФ устроила для детей опасные летние лагеря на ВОТ

13 июня 2024 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне устроили детям опасные для жизни летние лагеря на ТОТ Луганщины — ЦНС
Мальчик за решетчатым забором. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики организовали для детей в экстренном режиме более 70 летних лагерей на временно оккупированной территории Луганской области. Однако условия жизни в этих заведениях не отвечают мерам безопасности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в среду, 12 июня.

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По данным ЦНС, захватчики намерены "перевоспитать" в Луганской области не менее 5 тысяч школьников, приоритетом среди которых являются дети участников "СВО", а также планам врага подпадают маленькие жители оккупированных территорий.

"Да родители бьют тревогу. Летние лагеря, которые наскоро организовали при учебных заведениях, не отвечают элементарным мерам безопасности. Загроможденные запасные выходы, антисанитария, высокая пожарная опасность — это только часть проблем. Организация безопасного питания во время летней жары вообще отсутствует. Но местный "роспотребнадзор" дал добро", — рассказали в Сопротивлении.

В Центре также подчеркнули, что в настоящее время на оккупированной части Луганской области происходит много пожаров, которых некому тушить.

"Большинство спасателей не согласились сотрудничать с оккупационными властями", — пояснили в ЦНС.

Россия депортирует украинских детей

Как известно, недавно СМИ сообщили, что россияне "выставили" на сайте по усыновлению похищенных украинских детей. Они изменяют личные данные, включая имена и возраст детей, чтобы создать впечатление, что они коренные россияне.

Напомним, что Беларусь продолжает сотрудничать с Россией по вопросу депортации украинских детей.

Также мы сообщали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о возвращении с временно оккупированного левого берега Херсонской области 8-летнего мальчика.

Луганская область
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Россия
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