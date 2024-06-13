Жителя Рівненської області засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації

Судове засідання. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

У Рівненській області суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок Дубенського міськрайонного суду, згідно з рішенням якого військовозобов'язаного засудили до трьох років ув'язнення у зв'язку з неявкою за повісткою до ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Читайте також:

У суді чоловік заявив, що вдома у нього хвора матір, і служити він не хоче

З матеріалів справи відомо, що житель села Збитин Рівненської області, який є учасником бойових дій і раніше судимий за самовільне залишення служби, у травні 2023 року отримав повістку і пройшов обстеження та медогляд. Але у визначений строк чоловік не прийшов до ТЦК.

"Свої дії в суді він пояснював тим, що вдома у нього хвора матір і служити він не хоче. При цьому встановлено, що законних підстав для відстрочки по догляду чи хворобі родичів в обвинуваченого не було, оскільки групи інвалідності матір не має", — йдеться у повідомлення пресслужби облпрокуратури.

Дубенський міськрайонний суд підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Сторона захисту подала апеляцію, щоб оскаржити рішення суду. Втім, Рівненський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, житель Закарпатської області відмовився від мобілізації через "проблеми з серцем". Чоловік заявив, що не проходив ВЛК, однак його визнали придатним до військової служби.

Також ми повідомляли, що вперше від початку війни суд призначив максимальне покарання ухилянту — п'ять років тюремного ув'язнення.