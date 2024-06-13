Жителя Ровенской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации

Судебное заседание. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

В Ровенской области суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор Дубенского районного суда, согласно решению которого военнообязанного приговорили к трем годам заключения. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

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В суде мужчина заявил, что дома у него больная мать, и служить он не хочет

Из материалов дела известно, что житель села Збытин Ровенской области, ранее судимый за самовольное оставление места службы, в мае 2023 года получил повестку и прошел медосмотр. Но в установленный срок мужчина не явился в ТЦК.

"Свои действия в суде он объяснял тем, что дома у него больная мать, и служить он не хочет. При этом установлено, что законных оснований для отсрочки по уходу или болезни родственников у обвиняемого не было, поскольку у матери нет группы инвалидности", — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Дубенский районный суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сторона защиты подала апелляцию, чтобы оспорить решение суда. Ровенский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, житель Закарпатской области отказался от мобилизации из-за "проблем с сердцем". Мужчина заявил, что не проходил ВВК, однако был признан годным к военной службе.

Также мы сообщали, что впервые с начала войны суд назначил максимальное наказание уклонисту — пять лет тюремного заключения.