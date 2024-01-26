Арахамія пропонував Зеленському розповісти про справжні втрати України на війні

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Facebook-сторінка політика

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що пропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України у війні з РФ. Проте глава держави ще не ухвалив рішення щодо цього.

Про це він сказав під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни", пише LB.

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Усвідомлення українцями справжніх втрат

"Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", — зауважив Арахамія.

За його словами, якщо українці знатимуть справжні втрати у війні, то зрозуміють, що вони "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

"Смарт-мобілізація" в Україні

Крім того, депутат схвалює "смарт-мобілізацію", аби для військовозобов'язаного враховувалися всі його здібності, освіту та те, чим він займався в мирному житті.

"Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", — наголосив голова фракції "СН".

Арахамія додав, що також з'являться сертифікати військовозобов'язаних. Спершу планувалось, щоб кожна людина призовного віку їх мала, проте потім вирішили це зробити тільки для людей, які мають мобілізаційний вік, а саме від 27 до 60 років.

"Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс", — сказав він.

Нагадаємо, Давид Арахамія також запропонував організувати військові навчання для всіх державних службовців та нардепів. За його словами, вони мають відбуватися на загальних умовах з іншими громадянами України, проте депутати не матимуть навчання "full-time".