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Арахамия предлагал Зеленскому рассказать о настоящих потерях Украины на войне

26 января 2024 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Арахамия предлагал Зеленскому рассказать о настоящих потерях Украины на войне
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Facebook-страница политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины в войне с РФ. Однако глава государства еще не принял решения по этому поводу.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии "2024 год: сценарии для страны", пишет LB.

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Осознание украинцами настоящих потерь

"Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", — отметил Арахамия.

По его словам, если украинцы будут знать настоящие потери в войне, то поймут, что они "не так велики, как они сами себе представляют".

"Смарт-мобилизация" в Украине

Кроме того, депутат одобряет "смарт-мобилизацию", чтобы для военнообязанного учитывались все его способности, образование и то, чем он занимался в мирной жизни.

"Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом", — подчеркнул глава фракции "СН".

Арахамия добавил, что также появятся сертификаты военнообязанных. Сначала планировалось, чтобы каждый человек призывного возраста их имел, однако потом решили это сделать только для людей с мобилизационным возрастом, а именно от 27 до 60 лет.

"Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс", — сказал он.

Напомним, Давид Арахамия также предложил организовать военные учения для всех государственных служащих и нардепов. По его словам, они должны происходить на общих условиях с другими гражданами Украины, однако у депутатов не будет обучения "full-time".

Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Слуга народа
война в Украине
Россия

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