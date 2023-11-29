Арестович розкритикував прогноз уряду щодо закінчення війни

Олексій Арестович. Ілюстративне фото: Global Look Press

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович розкритикував прогноз політичного керівництва України щодо завершення війни. Ба більше, він звинуватив уряд за бажання перекладати відповідальність на військове керівництво ЗСУ в особі Валерія Залужного та експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це він написав у Telegram після стріму з українським журналістом Миколою Фельдманом.

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"Ми знаходимося в стратегічній безвиході, і ситуація навряд чи вирішиться ординарним шляхом і взаєморозумінням", — пише він.

Він зазначив, що Україна не має таких ресурсів, які б дозволили вийти на кордони 1991 року. Також експолітик заявив, що уряд тисне на Залужного через "небажання конкуренції в політиці".

"Вбачаючи в особі Валерія Залужного політичного конкурента, його почали звинувачувати у відсутності плану оборони наступного року", — написав він.

Також він назвав три виходи з такої ситуації. Врятувати Україну, за словами Арестовича, може зміна політики Заходу, який якісно та кількісно збільшить військові постачання.

Однак вплинути на ситуацію, на думку аналітика, може поява нових сенсів, як в Україні, так і на Заході.

"Ми всі різко тверезіємо і починаємо змінюватися, розуміючи неминучу катастрофу", — висунув третій варіант розвитку подій Арестович.

Ексрадник ОП думає, що найімовірнішим результатом є усвідомлення Заходом небезпеки від Росії, яка "наступить після захоплення українських природних та людських ресурсів, ВПК та території".

Пост Арестовича. Джерело: Telegram

Пост Арестовича. Джерело: Telegram 1 / 2

Нагадаємо, що раніше проти колишнього політика відкрила кримінальну справу Нацполіція. Перед цим секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Арестовича після його заяв перевірить СБУ.