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Арестович раскритиковал прогноз правительства насчет окончания войны

29 ноября 2023 16:56
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Илья Рябинин
редактор
Арестович раскритиковал прогноз правительства насчет окончания войны
Алексей Арестович. Иллюстративное фото: Global Look Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подверг критике прогноз политического руководства Украины относительно завершения войны. Более того, он обвинил правительство в желании перекладывать ответственность на военное руководство ВСУ в лице Валерия Залужного и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом он написал в Telegram после стрима с украинским журналистом Николаем Фельдманом.

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Что сказал Арестович

"Мы находимся в стратегическом тупике, и ситуация вряд ли разрешится ординарным путем и взаимопониманием", — пишет он.

Он отметил, что у Украины нет таких ресурсов, которые позволили бы выйти на границы 1991 года. Также экс-политик заявил, что правительство давит на Залужного из-за "нежелания конкуренции в политике".

"Видя в лице Валерия Залужного политического конкурента, его начали обвинять в отсутствии плана обороны в следующем году", — написал он.

Также он назвал три выхода из сложившейся ситуации. Спасти Украину, по словам Арестовича, может изменение политики Запада, которое качественно и количественно увеличит военные поставки.

Однако повлиять на ситуацию, по мнению аналитика, может возникнуть новые смыслы, как в Украине, так и на Западе.

"Мы все резко трезвеем и начинаем меняться, понимая неизбежную катастрофу", — выдвинул третий вариант развития событий Арестович.

Экс-советник ОП полагает, что наиболее вероятным результатом является осознание Западом опасности от России, которая "наступит после захвата украинских природных и человеческих ресурсов, ВПК и территории".

  • Арестович раскритиковал прогноз правительства по окончании войны
    Пост Арестовича. Источник: Telegram
  • Арестович раскритиковал прогноз правительства по окончании войны
    Пост Арестовича. Источник: Telegram
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Напомним, что ранее в отношении бывшего политика возбудила уголовное дело Нацполиция. Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Арестовича после его заявлений проверит СБУ.

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