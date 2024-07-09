Олексій Арестович порадив Путіну, як перемогти Україну

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович порадив російським окупантам, як вони "у три роки можуть перемогти Україну". Він заявив, що загарбники повинні заявити, що українці — абсолютно окремий народ із давньою унікальною культурою.

Про це Олексій Арестович сказав у відео на своєму YouTube-каналі.

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Арестович каже, що російський диктатор Володимир Путін "може зробити Україну в три ходи, але їм гнучкості не вистачає геополітичної".

За його словами, диктатор РФ повинен сказати українцям наступне:

"Ви наш початок, ми ваші молодші брати, ми ваші молодші гілки. Тому Київ для нас буде завжди сакральним і святим центром. І на знак цього я знову відкриваю кафедру української культури, 300 українських шкіл і 80 українських бібліотек. Ми пам'ятаємо, що тільки в союзі з українцями Росія знайшла справжню міць. Щоб ми разом усіх колотили, правили світом, гідні були, на повний зріст ходили, нас поважали, боялися і так далі".

Арестович вважає, що "Кремль може запропонувати українцям імперські проєкти".

"Подивіться на командувача Балтійського флоту. Він носить на парадах українські нагороди і ніхто його за це не карає. Він отримав їх, коли він був заступником командувача ВМС України. Він просто перейшов на російський бік. І будь-який солдат і офіцер, який зараз переходить на російський бік, одразу підвищується у званні на один ступінь. Відразу. І стає шановним членом Збройних сил Російської Федерації", — каже колишній радник ОП, цитуючи гіпотетичне звернення Путіна.

Арестович вважає, що Путін може пообіцяти, що такі люди отримають рівні права з корінними росіянами. За його словами, тоді "українська пропаганда не витримає людей, які швиденько ментально перебіжать на той бік".

Він додав, що росіяни "не розуміють, що таке українці і як із ними треба поводитися".

Нагадаємо, Арестович заявив, що не може повернутися до України й приєднатися до лав ЗСУ. За його словами, причиною є загроза, що його координати можуть бути передані росіянам.

Раніше Арестович заявляв, що для повного завершення війни Росії з Україною необхідно повністю змінити внутрішню систему влади.