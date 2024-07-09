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Арестович взялся советовать России, как в три шага победить Украину — видео

9 июля 2024 23:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Алексей Арестович посоветовал Путину, как победить Украину
Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович посоветовал российским оккупантам, как они "в три года могут победить Украину". Он заявил, что захватчики должны заявить, что украинцы абсолютно отдельный народ с давней уникальной культурой.

Об этом Алексей Арестович сказал в видео на своем YouTube канале.

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Арестович говорит, что российский диктатор Владимир Путин "может сделать Украину в три хода, но им гибкости не хватает геополитической".

По его словам, диктатор РФ должен сказать украинцам следующее:

"Вы наше начало, мы ваши младшие братья, мы ваши младшие ветви. Поэтому Киев для нас будет всегда сакральным и святым центром. И в знак этого я снова открываю кафедру украинской культуры, 300 украинских школ и 80 украинских библиотек. Мы помним, что только в союзе с украинцами Россия обрела настоящую мощь. Чтобы мы вместе всех колотили, правили миром, достойны были, в полный рост ходили, нас уважали, боялись и так далее".

Арестович считает, что "Кремль может предложить украинцам имперские проекты".

"Посмотрите на командующего Балтийского флота. Он носит на парадах украинские награды, и никто его за это не наказывает. Он получил их, когда он был заместителем командующего ВМС Украины. Он просто перешел на российскую сторону. И любой солдат и офицер, который сейчас переходит на российскую сторону, сразу повышается в звании на одну ступень. Сразу. И становится уважаемым членом Вооруженных сил Российской Федерации", — говорит бывший советник ОП, цитируя гипотетическое обращение Путина.

Арестович считает, что Путин может пообещать, что такие люди получат равные права с коренными россиянами. По его словам, тогда "украинская пропаганда не выдержит людей, которые быстренько ментально перебегут на ту сторону".

Он добавил, что россияне "не понимают, что такое украинцы и как с ними нужно обращаться".

Напомним, Арестович заявил, что не может вернуться в Украину и присоединиться к рядам ВСУ. По его словам, причиной является угроза, что его координаты могут быть переданы россиянам.

Ранее Арестович заявлял, что для полного завершения войны России с Украиной необходимо полностью изменить внутреннюю систему власти.

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