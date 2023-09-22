Армія РФ атакувала "іскандерами" десятки будинків Курахового: нові подробиці
Вчора, 21 вересня, російські війська обстріляли місто Курахове, що на Донеччині. Внаслідок цього є поранені, серед них правоохоронець.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що окупанти завдали два ракетних удари з ОТРК "Іскандер" по житловому кварталу Курахового.
Скільки людей постраждало
Через ворожу атаку 15 цивільних мешканців отримали поранення, це люди віком від 43 до 77 років. Постраждало шість жінок та дев'ять чоловіків. Крім того, травми отримав поліцейський Курахового.
Наслідки обстрілів
"Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці обстрілу перебуває керівництво поліції регіону. Також там працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники та парамедики.
Також повідомляється, що комунальники вже почали прибирати наслідки руйнувань.
Нагадаємо, у Донецькій області засудили командира дивізіону НЗФ "ДНР", який обстрілював з гаубиці вогневі позиції українських військових. Вироком суду він отримав 12 років ув’язнення.