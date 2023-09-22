Армія РФ атакувала "іскандерами" десятки будинків Курахового: нові подробиці

Наслідки російського обстрілу у Кураховому. Фото: Національна поліція

Вчора, 21 вересня, російські війська обстріляли місто Курахове, що на Донеччині. Внаслідок цього є поранені, серед них правоохоронець.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Скільки людей постраждало

Через ворожу атаку 15 цивільних мешканців отримали поранення, це люди віком від 43 до 77 років. Постраждало шість жінок та дев'ять чоловіків. Крім того, травми отримав поліцейський Курахового.

Наслідки обстрілів

"Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу у Кураховому. Фото: Національна поліція

Наслідки російського обстрілу у Кураховому. Фото: Національна поліція

Дитячі іграшки на місці атаки у Кураховому. Фото: Національна поліція

Наслідки російського обстрілу у Кураховому. Фото: Національна поліція

Наразі на місці обстрілу перебуває керівництво поліції регіону. Також там працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники та парамедики.

Поліція Донецької області на місці обстрілів. Фото: Національна поліція

Наслідки російського обстрілу у Кураховому. Фото: Національна поліція

Також повідомляється, що комунальники вже почали прибирати наслідки руйнувань.

Профільні служби на місці обстрілів. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Донецькій області засудили командира дивізіону НЗФ "ДНР", який обстрілював з гаубиці вогневі позиції українських військових. Вироком суду він отримав 12 років ув’язнення.