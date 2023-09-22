Армия РФ атаковала "искандерами" десятки домов Курахово: новые подробности
Вчера, 21 сентября, российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области. В результате есть раненые, среди них правоохранитель.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных удара с ОТРК "Искандер" по жилому кварталу Курахово.
Сколько человек пострадало
Из-за вражеской атаки 15 гражданских жителей получили ранения, это люди от 43 до 77 лет. Пострадали шесть женщин и девять мужчин. Кроме того, травмы получил полицейский Курахово.
Последствия обстрелов
"Прямым попаданием разрушен двухэтажный дом. Всего повреждено 23 многоквартирных дома, школа, два магазина, трансформатор, гаражи, 8 автомобилей", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте обстрела находится руководство полиции региона. Там работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники и парамедики.
Также сообщается, что коммунальные службы уже начали убирать последствия разрушений.
Напомним, в Донецкой области осудили командира дивизиона НЗФ "ДНР", который обстреливал из гаубицы огневые позиции украинских военных. Приговором суда он получил 12 лет заключения.