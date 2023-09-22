Армия РФ атаковала "искандерами" десятки домов Курахово: новые подробности

Последствия российских обстрелов в Курахово. Фото: Национальная полиция

Вчера, 21 сентября, российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области. В результате есть раненые, среди них правоохранитель.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Сколько человек пострадало

Из-за вражеской атаки 15 гражданских жителей получили ранения, это люди от 43 до 77 лет. Пострадали шесть женщин и девять мужчин. Кроме того, травмы получил полицейский Курахово.

Последствия обстрелов

"Прямым попаданием разрушен двухэтажный дом. Всего повреждено 23 многоквартирных дома, школа, два магазина, трансформатор, гаражи, 8 автомобилей", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов в Курахово. Фото: Национальная полиция

Последствия российских обстрелов в Курахово. Фото: Национальная полиция

Детские игрушки на месте атаки в Курахово. Фото: Национальная полиция

Последствия российских обстрелов в Курахово. Фото: Национальная полиция

В настоящее время на месте обстрела находится руководство полиции региона. Там работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники и парамедики.

Полиция Донецкой области находится на месте обстрелов. Фото: Национальная полиция

Последствия российских обстрелов в Курахово. Фото: Национальная полиция

Также сообщается, что коммунальные службы уже начали убирать последствия разрушений.

Профильные службы на месте обстрелов. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Донецкой области осудили командира дивизиона НЗФ "ДНР", который обстреливал из гаубицы огневые позиции украинских военных. Приговором суда он получил 12 лет заключения.