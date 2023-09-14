Армія РФ пішла в атаку під Малою Токмачкою та Вербовим, але зазнала серйозних втрат, — Маляр
У четвер, 14 вересня, в районах на північ від Берестового в Харківській області, поблизу Білогорівки на Луганщині та біля Богданівки на Донеччині російські сили проводили активні дії без явних успіхів. При цьому окупанти пішли в атаку під Малою Токмачкою та Вербовим, але зазнали серйозних втрат.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Ситуація на фронті
За словами Маляр, на бахмутському напрямку на північній частині фронту українські війська утримують позиції від противника, а на півдні активізували дії. Зіткнення розгорнулися в районі населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині, де українська сторона демонструє певні успіхи.
Маляр також наголосила, що противник розпочав атаки біля Малої Токмачки та Вербового у Запорізькій області. Однак ці спроби спричинили великі втрати для них як у людських ресурсах, так і у військовій техніці.
"Ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", — сказала вона.
Заступник міністра також зазначила, що на мелітопольському напрямі українські війська активно настають, завдаючи противнику серйозних збитків, що ускладнює їхні оборонні дії.
Нагадаємо, що у четвер, 14 вересня, віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.