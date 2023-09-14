Армія РФ пішла в атаку під Малою Токмачкою та Вербовим, але зазнала серйозних втрат, — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міністерство оборони України

У четвер, 14 вересня, в районах на північ від Берестового в Харківській області, поблизу Білогорівки на Луганщині та біля Богданівки на Донеччині російські сили проводили активні дії без явних успіхів. При цьому окупанти пішли в атаку під Малою Токмачкою та Вербовим, але зазнали серйозних втрат.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на фронті

За словами Маляр, на бахмутському напрямку на північній частині фронту українські війська утримують позиції від противника, а на півдні активізували дії. Зіткнення розгорнулися в районі населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині, де українська сторона демонструє певні успіхи.

Маляр також наголосила, що противник розпочав атаки біля Малої Токмачки та Вербового у Запорізькій області. Однак ці спроби спричинили великі втрати для них як у людських ресурсах, так і у військовій техніці.

"Ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", — сказала вона.

Заступник міністра також зазначила, що на мелітопольському напрямі українські війська активно настають, завдаючи противнику серйозних збитків, що ускладнює їхні оборонні дії.

Нагадаємо, що у четвер, 14 вересня, віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.