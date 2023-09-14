Армия РФ пошла в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесла серьезные потери, — Маляр
В четверг, 14 сентября, в районах к северу от Берестового в Харьковской области, вблизи Белогоровки в Луганской области и около Богдановки в Донецкой области российские силы проводили активные действия без явных успехов. При этом оккупанты пошли в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесли серьезные потери.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ситуация на фронте
По словам Маляр, на бахмутском направлении, на северной части фронта украинские войска удерживают позиции от противника, а на юге — активизировали действия. Столкновения развернулись в районе населенных пунктов Андреевка, Клещиевка и Курдюмовка в Донецкой области, где украинская сторона демонстрирует определенные успехи.
Маляр также подчеркнула, что противник начал атаки возле Малой Токмачки и Вербового в Запорожской области. Однако эти попытки стали причиной больших потерь для них как в людских ресурсах, так и в военной технике.
"Враг атаковал в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", — сказала она.
Заместитель министра также отметила, что на мелитопольском направлении украинские войска активно наступают, причиняя противнику серьезные убытки, что затрудняет их оборонительные действия.
Напомним, что в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.