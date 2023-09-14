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Армия РФ пошла в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесла серьезные потери, — Маляр

14 сентября 2023 22:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ пошла в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесла серьезные потери, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Министерство обороны Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 14 сентября, в районах к северу от Берестового в Харьковской области, вблизи Белогоровки в Луганской области и около Богдановки в Донецкой области российские силы проводили активные действия без явных успехов. При этом оккупанты пошли в атаку под Малой Токмачкой и Вербовым, но понесли серьезные потери.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на фронте

По словам Маляр, на бахмутском направлении, на северной части фронта украинские войска удерживают позиции от противника, а на юге  активизировали действия. Столкновения развернулись в районе населенных пунктов Андреевка, Клещиевка и Курдюмовка в Донецкой области, где украинская сторона демонстрирует определенные успехи.

Маляр также подчеркнула, что противник начал атаки возле Малой Токмачки и Вербового в Запорожской области. Однако эти попытки стали причиной больших потерь для них как в людских ресурсах, так и в военной технике.

"Враг атаковал в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", — сказала она.

Заместитель министра также отметила, что на мелитопольском направлении украинские войска активно наступают, причиняя противнику серьезные убытки, что затрудняет их оборонительные действия.

Напомним, что в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

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