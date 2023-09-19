Армія РФ скинула авіабомбу на Куп'янськ, є загиблі, — Синєгубов

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: armyinform.com.ua

У вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ", — повідомив він.

Синєгубов повідомив, що троє мирних жителів загинули в результаті цієї атаки. Наразі екстрені служби працюють на місці події.

Подробиці про наслідки дій російських військ уточнюються.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скріншот

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини: Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський. Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ.

Також ми писали про те, що окупанти не відчувають "голоду" у снарядах і щодня обстрілюють Україну .