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Армія РФ скинула авіабомбу на Куп'янськ, є загиблі, — Синєгубов

19 вересня 2023 14:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ скинула авіабомбу на Куп'янськ, є загиблі, — Синєгубов
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл Куп'янська 19 вересня

"Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ", — повідомив він.

Синєгубов повідомив, що троє мирних жителів загинули в результаті цієї атаки. Наразі екстрені служби працюють на місці події.

Подробиці про наслідки дій російських військ уточнюються.

Обстріл Куп'янська
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скріншот

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини: Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський. Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ.

Також ми писали про те, що окупанти не відчувають "голоду" у снарядах і щодня обстрілюють Україну .

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