Армия РФ скинула авиабомбу на Купянск, есть погибшие, — Синегубов
Во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб. В результате обстрелов погибло трое людей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Купянска 19 сентября
"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", — сообщил он.
Синегубов сообщил, что три мирных жителя погибли в результате данной атаки. На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия.
Подробности о последствиях действий российских войск уточняются.
Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.
Также мы писали о том, что оккупанты не чувствуют "голода" в снарядах и ежедневно обстреливают Украину.