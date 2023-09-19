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Армия РФ скинула авиабомбу на Купянск, есть погибшие, — Синегубов

19 сентября 2023 14:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ скинула авиабомбу на Купянск, есть погибшие, — Синегубов
Последствия обстрела Купянска. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб. В результате обстрелов погибло трое людей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", — сообщил он.

Синегубов сообщил, что три мирных жителя погибли в результате данной атаки. На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия.

Подробности о последствиях действий российских войск уточняются.

Обстрел Купянска
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.

Также мы писали о том, что оккупанты не чувствуют "голода" в снарядах и ежедневно обстреливают Украину.

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