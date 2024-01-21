Армія РФ захопила село Крохмальне, що на Харківщині, — ISW

Російський окупант. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Російським окупантам 20 січня вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопити село Крохмальне. Як відомо, цей населений пункт знаходиться за 20 кілометрів від Сватового.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російські військові блогери раніше стверджували, що ЗСУ відійшли з позицій біля Крохмального. Таку інформацію підтверджують й геолокаційні зображення, які було опубліковано 20 січня.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Також ці кадри показують, що армія РФ просунулася на схід від Іванівки, що за 20 км на південний схід від міста Куп'янськ.

Просування російських військ

Крім того, загарбники просунулися на південний захід від Бахмута, а саме в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки.

За словами військових аналітиків, війська РФ нехначно просунулися в районі коридору Донецької та Запорізької області. Геолокаційні кадри показують обмежені досягнення окупантів на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас вздовж всієї лінії фронту тривають позиційні бойові дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська армія активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. Проте досі загарбники не мали успішного просування поблизу міста.