Армия РФ захватила село Крахмальное Харьковской области, — ISW

Российский оккупант. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Российским оккупантам 20 января удалось продвинуться вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватить село Крахмальное. Как известно, этот населенный пункт находится в 20 километрах от Сватового.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Отмечается, что российские военные блоггеры ранее утверждали, что ВСУ отошли с позиций у Крахмального. Такую информацию подтверждают и геолокационные изображения, опубликованные 20 января.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Также эти кадры показывают, что армия РФ продвинулась к востоку от Ивановки, что в 20 км к юго-востоку от города Купянск.

Продвижение российских войск

Кроме того, захватчики продвинулись юго-западнее Бахмута, а именно в небольшой лесополосе северо-западнее Клищиевки.

По словам военных аналитиков, войска РФ непроизвольно продвинулись в районе коридора Донецкой и Запорожской области. Геолокационные кадры показывают ограниченные достижения оккупантов юго-восточнее Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время, вдоль всей линии фронта продолжаются позиционные боевые действия.

Напомним, ранее мы писали, что российская армия активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. Однако до сих пор захватчики не имели успешного продвижения вблизи города.