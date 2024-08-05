Обстріл Сумської області 5 серпня — які населені пункти атакував ворог

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото архівне: Сумська обласна прокуратура

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Сумську область. Вночі та зранку 5 серпня загарбники атакували дев'ять разів прикордонні території та населені пункти.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

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Загалом було зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади:

Юнаківська — з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (два вибухи);

Білопільська — зафіксовано скидання шести ВОГ з російського безпілотника (шість вибухів) та артобстріл (сім вибухів);

Середино-Будська — ворог бив з артилерії (два вибухи);

Новослобідська — з одного безпілотника окупантів відбулося скидання трьох боєприпасів типу ВОГ (три вибухи);

Великописарівська — дві міни скинули росіяни на територію громади;

Шалигинська — противник вдарив з артилерії (десять вибухів);

Краснопільська — чотири міни скинули окупанти на територію громади.