Обстріл Сумської області 5 серпня — які населені пункти атакував ворог

Армія Росії завдала ударів по Сумській області — яку зброю використали окупанти
5 серпня 2024 10:46
Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото архівне: Сумська обласна прокуратура
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Сумську область. Вночі та зранку 5 серпня загарбники атакували дев'ять разів прикордонні території та населені пункти.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.
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Загалом було зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади:
- Юнаківська — з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (два вибухи);
- Білопільська — зафіксовано скидання шести ВОГ з російського безпілотника (шість вибухів) та артобстріл (сім вибухів);
- Середино-Будська — ворог бив з артилерії (два вибухи);
- Новослобідська — з одного безпілотника окупантів відбулося скидання трьох боєприпасів типу ВОГ (три вибухи);
- Великописарівська — дві міни скинули росіяни на територію громади;
- Шалигинська — противник вдарив з артилерії (десять вибухів);
- Краснопільська — чотири міни скинули окупанти на територію громади.
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