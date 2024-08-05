Обстрелы Сумской области 5 августа — какие населенные пункты атаковал враг

Последствия российского обстрела Сумской области. Фото архивное: Сумская областная прокуратура

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Сумскую область. Ночью и утром 5 августа захватчики атаковали девять раз пограничные территории и населенные пункты.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Facebook.

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В общей сложности было зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская и Середино-Будская громады:

Юнаковская — с вражеского БпЛА произведен сброс ВОГ (два взрыва);

Белопольская — зафиксирован сброс шести ВОГ с российского беспилотника (шесть взрывов) и артобстрел (семь взрывов);

Середино-Будская — враг бил из артиллерии (два взрыва);

Новослободская — с одного беспилотника оккупантов произошел сброс трех боеприпасов типа ВОГ (три взрыва);

Великописаревская — две мины сбросили россияне на территорию громады;

Шалыгинская — противник ударил из артиллерии (десять взрывов);

Краснопольская — четыре мины сбросили оккупанты на территорию громады.