Обстрелы Сумской области 5 августа — какие населенные пункты атаковал враг

Армия России нанесла удары по Сумской области — какое оружие использовали оккупанты
5 августа 2024 10:46
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото архивное: Сумская областная прокуратура
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Сумскую область. Ночью и утром 5 августа захватчики атаковали девять раз пограничные территории и населенные пункты.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Facebook.
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В общей сложности было зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская и Середино-Будская громады:
- Юнаковская — с вражеского БпЛА произведен сброс ВОГ (два взрыва);
- Белопольская — зафиксирован сброс шести ВОГ с российского беспилотника (шесть взрывов) и артобстрел (семь взрывов);
- Середино-Будская — враг бил из артиллерии (два взрыва);
- Новослободская — с одного беспилотника оккупантов произошел сброс трех боеприпасов типа ВОГ (три взрыва);
- Великописаревская — две мины сбросили россияне на территорию громады;
- Шалыгинская — противник ударил из артиллерии (десять взрывов);
- Краснопольская — четыре мины сбросили оккупанты на территорию громады.
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