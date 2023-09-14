Ракети ATACMS, їхній вплив на хід російсько-української війни

Запуск балістичної ракети ATACMS. Фото: Reuters/United States Army

В останні дні тема надання Україні американських ракет ATACMS (і німецьких Taurus) знову постала на порядку денному. Чому і як ці ракети можуть кардинально змінити хід нинішньої війни, і якою може бути реакція Кремля — у сьогоднішньому матеріалі.

За крок від ATACMS

Нова хвиля інтересу до американських балістичних ракет ATACMS спровокував матеріал видання CNN, в якому, з посиланням на неназваних американських посадовців, повідомлялося про те, що остаточне рішення про надання Україні цієї зброї уже практично вирішене.

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За інформацією ЗМІ, вірогідність такого року адміністрації президента США зараз значно більша, ніж була раніше. Цієї ж точки зору притримується і відомий український військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем.

За словами Черника, питання передачі ракет ATACMS Збройним силам України пройшло уже всі попередні стадії — і тепер залежить лише від політичної волі однієї-єдиної людини, президента США Джо Байдена. А ця людина, як пишуть американські ЗМІ, усе сильніше схиляється до такого рішення. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями зазначив, що у питанні ракет ATACMS (США) та Taurus (Німеччина) в останній час спостерігається прогрес. Тож є усі підстави дочекатися цієї зброї в руках українських військових. Але чим же так важливі ті ж ATACMS’и?

Фактор перший: кількість ракет

Полковник ЗСУ Петро Черник наголосив, що є два ключові моменти, які пояснюють таку активну боротьбу української сторони за передачу Збройним силам України американських ракет ATACMS. Першим є кількість одиниць цієї зброї.

Черник підкреслив, що і британські Storm Shadow та французькі SCALP, які уже використовують Сили оборони України, і німецькі Taurus, про передачу яких також іде мова – це чудова зброя. Але у неї є один суттєвий недолік. Цих ракет було виготовлено небагато. Принаймні, для тих умов, в яких зараз перебуває Україна, отриманої і обіцяної кількості таких крилатих ракет — недостатньо для проведення масованих ракетних ударів.

А саме масований одночасний удар по військових та логістичних об’єктах російських окупантів є одним із головних чинників майбутнього успіху. І саме ATACMS, яких тільки на складах у Сполучених Штатах Америки перебуває понад 4000 одиниць, може стати цією "зброєю наступу", зброєю, яка дозволить не просто прорвати фронт, а фактично знищити його.

"В Севастополі крилатими ракетами було уражено два кораблі, але уявіть собі, коли під час атаки одночасно завдаються удари по десяти, двадцяти, ста подібних об’єктах — наскільки потужніший вплив матиме така військова операція", — підкреслив полковник Черник.

Фактор другий: переваги балістики

Другим ключовим моментом є швидкість. Причому йдеться і про швидкість польоту самої ракети, і про швидкість ударів комплексами з ATACMS. Петро Черник нагадав, що, на відміну від Storm Shadow/SCALP — ATACMS є балістичною ракетою. Тож швидкість польоту цього виду озброєння є значно швидшою, ніж та 1000 км/год, яку можуть розвивати крилаті ракети, запущені із літаків. А вища швидкість польоту автоматично означає меншу вірогідність того, що російські системи протиповітряної оборони зіб’ють українські ракети.

Швидкість же пострілів, точніше, скорострільність ATACMS перевищує частоту ударів крилатих ракет. Це пояснюється засобами запуску ракет. Крилаті ракети запускаються з літаків, які можуть нести обмежену кількість ракет — і після цього вони змушені повертатися на аеродроми. Перезарядження ж наземної пускової установки, з якої запускають ATACMS, є значно швидшим, простішим і економнішим.

Таким чином, балістична ракета, яка запускається з наземного комплексу, є — за умови наявності достатньої кількості — максимально ефективною зброєю для того, аби звільнити окуповану територію України, зокрема, Кримський півострів. Саме ATACMS дозволить знищити більшість, якщо не усю інфраструктуру, яку використовує окупаційний контингент.

Чи відповість Кремль ядерним ударом

Звісна річ, усі ці переваги американських балістичних ракет розуміють не тільки на Заході та в Україні, а і в Кремлі. І військово-політичне керівництво Російської Федерації аж ніяк не бажає, аби Сили оборони України отримали цю зброю — зброю, яка може кардинально змінити хід російсько-української війни.

Тож цілком можливо, що невдовзі ми знову почуємо чергові погрози з боку кремлівських чиновників (перш за все з Telegram-каналу третього президента Росії Дмитра Медведєва, який є головним публічним "яструбом" країни-агресора) щодо можливого ядерного удару — у відповідь на надання Україні ракет ATACMS чи використання цих ракет проти російських об’єктів у Криму.

Петро Черник погодився, що імовірність ядерного удару Росії не варто відкидати — але якою саме є ця імовірність, підкреслив експерт, зараз неможливо вирахувати. Хоча варто розуміти, що після першого ж випадку використання ядерної зброї російсько-українська війна тут же перетвориться на світову — бо країнам НАТО доведеться реагувати на цей крок країни-агресора. Але якою саме буде ця реакція, і чи буде взагалі використана Росією тактична ядерна зброя — цього зараз ніхто не знає.

А от що очевидно, так це те, що надання Збройним силам України американських балістичних ракет ATACMS наблизить перемогу України, деокупацію усіх українських територій і настання миру в нашій країні та регіоні в цілому. Саме розумінням цього факту і мають керуватись люди, від яких залежить позитивне вирішення питання озброєння ЗСУ новою для наших воїнів зброєю.