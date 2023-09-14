Ракеты ATACMS, их влияние на ход российско-украинской войны

Запуск баллистической ракеты ATACMS. Фото: Reuters/United States Army

В последние дни тема предоставления Украине американских ракет ATACMS (и немецких Taurus) снова возникла в повестке дня. Почему и как эти ракеты могут кардинально изменить ход нынешней войны и какой может быть реакция Кремля — в сегодняшнем материале.

В шаге от ATACMS

Новую волну интереса к американским баллистическим ракетам ATACMS спровоцировал материал издания CNN, в котором со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщалось о том, что окончательное решение о предоставлении Украине этого оружия уже практически решено.

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По информации СМИ, вероятность такого года администрации президента США сейчас значительно больше, чем раньше. Этой же точки зрения придерживается и известный украинский военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием.

По словам Черника, вопрос передачи ракет ATACMS Вооруженным силам Украины прошел уже все предыдущие стадии, и теперь зависит только от политической воли одного-единственного человека, президента США Джо Байдена. А этот человек, как пишут американские СМИ, все сильнее склоняется к такому решению. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в вопросе ракет ATACMS (США) и Taurus (Германия) в последнее время наблюдается прогресс. Есть все основания дождаться этого оружия в руках украинских военных. Но чем же так важны те же ATACMS'ы?

Фактор первый: количество ракет

Полковник ВСУ Петр Черник подчеркнул, что есть два ключевых момента, которые объясняют столь активную борьбу украинской стороны за передачу Вооруженным силам Украины американских ракет ATACMS. Первым является количество единиц этого оружия.

Черник подчеркнул, что и британские Storm Shadow и французские SCALP, уже использующие Силы обороны Украины, и немецкие Taurus, о передаче которых также идет речь — это замечательное оружие. Но у нее есть один существенный недостаток. Этих ракет было сделано немного. По крайней мере, для тех условий, в которых сейчас находится Украина, полученного и обещанного количества таких крылатых ракет недостаточно для проведения массированных ракетных ударов.

А именно массированный одновременный удар по военным и логистическим объектам российских окупантов является одним из главных факторов будущего успеха. И именно ATACMS, которых только на складах в Соединенных Штатах Америки находится более 4000 единиц, может стать этим "оружием наступления", оружием, которое позволит не просто прорвать фронт, а фактически уничтожить его.

"В Севастополе крылатыми ракетами были поражены два корабля, но представьте себе, когда во время атаки одновременно наносятся удары по десяти, двадцати, ста подобным объектам — насколько более мощным будет влияние такой военной операции", — подчеркнул полковник Черник.

Фактор второй: преимущества баллистики

Вторым ключевым моментом является скорость. Причем речь идет и о скорости полета самой ракеты, и о скорости ударов комплексами с ATACMS. Петр Черник напомнил, что в отличие от Storm Shadow/SCALP — ATACMS является баллистической ракетой. Поэтому скорость полета этого вида вооружения значительно быстрее, чем 1000 км/ч, которую могут развивать крылатые ракеты, запущенные с самолетов. А более высокая скорость полета автоматически означает меньшую вероятность того, что российские системы противовоздушной обороны собьют украинские ракеты.

Скорость же выстрелов, вернее, скорострельность ATACMS превосходит частоту ударов крылатых ракет. Это разъясняется средствами пуска ракет. Крылатые ракеты запускаются с самолетов, которые могут нести ограниченное количество ракет и после этого они вынуждены возвращаться на аэродромы. Перезарядка же наземной пусковой установки, с которой запускают ATACMS, значительно быстрее, проще и экономнее.

Таким образом, баллистическая ракета, запускаемая с наземного комплекса, является при наличии достаточного количества максимально эффективным оружием для того, чтобы освободить оккупированную территорию Украины, в частности, Крымский полуостров. Именно ATACMS позволит уничтожить большинство, если не всю инфраструктуру, используемую оккупационным контингентом.

Ответит ли Кремль ядерным ударом

Конечно, все эти преимущества американских баллистических ракет понимают не только на Западе и в Украине, но и в Кремле. И военно-политическое руководство Российской Федерации отнюдь не желает, чтобы Силы обороны Украины получили это оружие, которое может кардинально изменить ход российско-украинской войны.

Так что вполне возможно, что вскоре мы снова услышим очередные угрозы со стороны кремлевских чиновников (прежде всего из Telegram-канала третьего президента России Дмитрия Медведева, который является главным публичным "ястребом" страны-агрессора) относительно возможного ядерного удара — в ответ на предоставление Украине ракет ATACMS или использование этих ракет против российских объектов в Крыму.

Петр Черник согласился, что вероятность ядерного удара России не стоит отвергать — но какова именно эта вероятность, подчеркнул эксперт, сейчас невозможно высчитать. Хотя следует понимать, что после первого же случая использования ядерного оружия российско-украинская война тут же превратится в мировую, потому что странам НАТО придется реагировать на этот шаг страны-агрессора. Но какой именно будет эта реакция, и будет ли вообще использовано Россией тактическое ядерное оружие — этого сейчас никто не знает.

А вот что очевидно, так это то, что предоставление Вооруженным силам Украины американских баллистических ракет ATACMS приблизит победу Украины, деоккупацию всех украинских территорий и наступление мира в нашей стране и регионе в целом. Именно пониманием этого факта должны руководствоваться люди, от которых зависит положительное решение вопроса вооружения ВСУ новым для наших воинов оружием.