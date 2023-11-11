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Атака БпЛА на Україну — областями шириться повітряна тривога

11 листопада 2023 02:17
оновлено: 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака БпЛА на Україну — областями шириться повітряна тривога
БпЛА в повітряному просторі. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 11 листопада, продовжується вже понад годину. Під загрозою атаки БпЛА Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області. Ворожі цілі постійно змінюють напрямок.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 02:21. Так, українські військові повідомили про небезпеку атаки БпЛА в "червоних" областях. За даними пабліка "Николаевский Ванек", загроза по безпілотниках є в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, повітряна тривога досі охоплює низку областей України.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 11 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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