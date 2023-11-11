Атака БпЛА на Україну — областями шириться повітряна тривога
11 листопада 2023 02:17
оновлено: 02:27
БпЛА в повітряному просторі. Фото: Shutterstock
Повітряна тривога в Україні зараз, 11 листопада, продовжується вже понад годину. Під загрозою атаки БпЛА Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області. Ворожі цілі постійно змінюють напрямок.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 02:21. Так, українські військові повідомили про небезпеку атаки БпЛА в "червоних" областях. За даними пабліка "Николаевский Ванек", загроза по безпілотниках є в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.
Таким чином, повітряна тривога досі охоплює низку областей України.
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