Атака БпЛА на Україну — областями шириться повітряна тривога

БпЛА в повітряному просторі. Фото: Shutterstock

Повітряна тривога в Україні зараз, 11 листопада, продовжується вже понад годину. Під загрозою атаки БпЛА Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області. Ворожі цілі постійно змінюють напрямок.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 02:21. Так, українські військові повідомили про небезпеку атаки БпЛА в "червоних" областях. За даними пабліка "Николаевский Ванек", загроза по безпілотниках є в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, повітряна тривога досі охоплює низку областей України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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