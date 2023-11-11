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Атака БпЛА на Украину — по областям распространяется воздушная тревога

11 ноября 2023 02:17
обновлено: 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 11 ноября продолжается — атака БпЛА на Украину
БпЛА в воздушном пространстве. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 11 ноября, продолжается уже больше часа. Под угрозой атаки БпЛА Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области. Вражеские цели постоянно меняют направление.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 11 ноября продолжается

Обновлено 02:21. Так, украинские военные сообщили об опасности атаки БпЛА в "красных" областях. По данным паблика "Николаевский Ванек", угроза беспилотников находится в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога по-прежнему охватывает ряд областей Украины.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 11 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:00. В ряде областей объявили отбой воздушной тревоги. По данным воздушных сил, опасность остается для Запорожской.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 11 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, почти двухчасовая воздушная тревога продолжалась в Украине с 01:00. Была угроза удара беспилотников в восточных, центральных и южных областях.

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