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Атака БпЛА та загроза балістики — які області України в небезпеці

18 червня 2024 23:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, увечері 18 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА та балістики
БпЛА та ракета в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, пізно ввечері у вівторок, 18 червня, оголосили у вісьмох областях. Червоні на карті повітряних тривог Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та балістики зі сходу.

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Карта повітряних тривог станом на 23:40 18 червня

Чому оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 18 червня

Атака ударними БпЛА почалася ще о 22:00. Спочатку "Шахеди" прямували з тимчасово окупованої Запорізької області на Херсонську область, потім взяли курс на захід.

Атака БпЛА та загроза балістики — які області України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 23:21 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Через це оголосили повітряну тривогу в Полтавській і Донецькій областях. Станом на 23:36 ворожі безпілотники летіли з Миколаївської області на Одеську область, із тимчасово окупованої Запорізької області — на Херсонську область, а з півночі Херсонської області — у напрямку Миколаївської області.

Атака БпЛА та загроза балістики — які області України в небезпеці - фото 3
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, протягом останньої доби окупанти кілька разів атакували Харківську область. Є постраждала: унаслідок обстрілу села Борівська Андріївка зазнала поранень жінка.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що повітрі тривоги в регіоні в середньому щодоби тривають по 16 годин. Такі обмеження заважають роботі бізнесу.

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війна в Україні
безпілотники
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повітряна тривога

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