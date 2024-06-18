Воздушная тревога сейчас, вечером 18 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА и баллистики

БпЛА и ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Воздушную тревогу в Украине сейчас, поздно вечером во вторник, 18 июня, объявили в восьми областях. Красные на карте воздушных тревог Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и баллистики с востока.

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Карта воздушных тревог на 23:40 18 июня

Почему объявили воздушную тревогу поздно вечером 18 июня

Атака ударными БпЛА началась еще в 22:00. Сначала "Шахеды" направлялись из временно оккупированной Запорожской области в Херсонскую область, затем взяли курс на запад.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В 23:21 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Из-за этого объявили воздушную тревогу в Полтавской и Донецкой областях. По состоянию на 23:36 вражеские беспилотники летели из Николаевской области в Одесскую область, из временно оккупированной Запорожской области — в Херсонскую область, а с севера Херсонской области — в направлении Николаевской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, в течение последних суток оккупанты несколько раз атаковали Харьковскую область. Есть пострадавшая: в результате обстрела села Боровская Андреевка получила ранения женщина.

Ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что воздушные тревоги в регионе в среднем ежесуточно длятся по 16 часов. Такие ограничения мешают работе бизнеса.