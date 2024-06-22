Атака на Єйськ 21 червня — фото наслідків

Наслідки атаки на Єйськ 21 червня. Фото: "Радіо Свобода"

В Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у суботу, 22 червня.

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"Порівняння супутникових знімків за 20 і 21 червня показує, що на території військової частини ППО поруч з аеродромом Єйська внаслідок українського удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми і розташований поруч ангар", — йдеться у повідомленні.

Раніше росЗМІ повідомляли, що внаслідок удару було поранено дев'ять російських окупантів.

Нагадаємо, в ніч проти 21 червня в місті Єйськ Краснодарського краю Росії відбулась атака дронів на місцевий військовий аеродром. Очевидці повідомляли про пожежу після вибухів.

Згодом у Генштабі заявили, що українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії. До того ж, було завдано ударів по інших важливих цілях окупантів.