Атака на Єйськ 21 червня — фото наслідків

Атака дронів на Єйськ — у мережі показали супутникові знімки з наслідками
В Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" у суботу, 22 червня.
Атака на Єйськ
"Порівняння супутникових знімків за 20 і 21 червня показує, що на території військової частини ППО поруч з аеродромом Єйська внаслідок українського удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми і розташований поруч ангар", — йдеться у повідомленні.
Раніше росЗМІ повідомляли, що внаслідок удару було поранено дев'ять російських окупантів.
Нагадаємо, в ніч проти 21 червня в місті Єйськ Краснодарського краю Росії відбулась атака дронів на місцевий військовий аеродром. Очевидці повідомляли про пожежу після вибухів.
Згодом у Генштабі заявили, що українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії. До того ж, було завдано ударів по інших важливих цілях окупантів.
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