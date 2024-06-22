Атака на Ейск 21 июня — фото последствий

Последствия атаки на Ейск 21 июня. Фото: "Радио Свобода"

В Ейске в Краснодарском крае в ночь 21 июня раздались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в субботу, 22 июня.

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"Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар", — говорится в сообщении.

Ранее росСМИ сообщали, что в результате удара были ранены девять российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 21 июня в городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром. Очевидцы сообщали о пожаре после взрывов.

Впоследствии в Генштабе заявили, что украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям оккупантов.