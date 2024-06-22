Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака дронов на Ейск — в сети показали спутниковые снимки с последствиями arrow

Атака дронов на Ейск — в сети показали спутниковые снимки с последствиями

22 июня 2024 19:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атака на Ейск 21 июня — фото последствий
Последствия атаки на Ейск 21 июня. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ейске в Краснодарском крае в ночь 21 июня раздались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в субботу, 22 июня.

Читайте также:

Атака на Ейск

"Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар", — говорится в сообщении.

Ранее росСМИ сообщали, что в результате удара были ранены девять российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 21 июня в городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром. Очевидцы сообщали о пожаре после взрывов.

Впоследствии в Генштабе заявили, что украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям оккупантов.

россия
война
взрыв
россияне
оккупанты
дроны
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту