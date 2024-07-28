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Атака керованими авіабомбами — Повітряні сили попередили одну з "червоних" областей

28 липня 2024 04:21
оновлено: 05:01
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Пуски КАБ на Харківську область — повітряна тривога вночі 28 липня
Запуск авіабомби в небо. Ілюстративне фото: AFP
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня оголошена в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Донецькій та інших областях у зв'язку з атакою ударних безпілотників. Водночас на Харківську область ворог здійснює пуски керованих авіабомб. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в ніч проти 28 липня

Повітряна тривога в південних та східних областях триває у зв'язку з активністю російської тактичної авіації та загрозою ударних БпЛА. Водночас Повітряні сили попередили й про пуски КАБів у Харківській області.

Нічна атака на Харківську область 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином серед низки "червоних" областей такі:

  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Харківська.
Обстріл України вночі 28 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:29. Військові попередили про активність тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку.

В яких областях тривога вночі 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:59. Українські захисники повідомляли про активність тактичної авіації Росії на сході.

Повітряна тривога вранці 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

У зв'язку з цим "почервоніла" Сумська область.

Ранкова повітряна тривога в Україні 28 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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