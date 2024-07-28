Пуски КАБ на Харківську область — повітряна тривога вночі 28 липня

Атака керованими авіабомбами — Повітряні сили попередили одну з "червоних" областей
Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня оголошена в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Донецькій та інших областях у зв'язку з атакою ударних безпілотників. Водночас на Харківську область ворог здійснює пуски керованих авіабомб.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога в ніч проти 28 липня
Повітряна тривога в південних та східних областях триває у зв'язку з активністю російської тактичної авіації та загрозою ударних БпЛА. Водночас Повітряні сили попередили й про пуски КАБів у Харківській області.
Таким чином серед низки "червоних" областей такі:
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Харківська.
Оновлено 04:29. Військові попередили про активність тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку.
Оновлено 04:59. Українські захисники повідомляли про активність тактичної авіації Росії на сході.
У зв'язку з цим "почервоніла" Сумська область.
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