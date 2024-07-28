Пуски КАБ на Харківську область — повітряна тривога вночі 28 липня

Запуск авіабомби в небо. Ілюстративне фото: AFP

Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня оголошена в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Донецькій та інших областях у зв'язку з атакою ударних безпілотників. Водночас на Харківську область ворог здійснює пуски керованих авіабомб.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в південних та східних областях триває у зв'язку з активністю російської тактичної авіації та загрозою ударних БпЛА. Водночас Повітряні сили попередили й про пуски КАБів у Харківській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином серед низки "червоних" областей такі:

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Донецька,

Харківська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

У зв'язку з цим "почервоніла" Сумська область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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