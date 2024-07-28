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Атака управляемыми авиабомбами — Воздушные силы предупредили одну из "красных" областей

28 июля 2024 04:21
обновлено: 04:30
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Пуски КАБ на Харьковскую область - воздушная тревога ночью 28 июля
Запуск авиабомбы в небо. Иллюстративное фото: AFP
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 28 июля объявлена в Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой и других областях в связи с атакой ударных беспилотников. В то же время, на Харьковскую область враг осуществляет пуски управляемых авиабомб.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в южных и восточных областях продолжается в связи с активностью российской тактической авиации и угрозой ударных БПЛА. В то же время, Воздушные силы предупредили и о пусках КАБов в Харьковской области.

Ночная атака на Харьковскую область 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом среди ряда "красных" областей таковы:

  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Харьковская.
Обстрел Украины ночью 28 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:29. Военные предупредили об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.

В каких областях тревога ночью 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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