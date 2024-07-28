Пуски КАБ на Харьковскую область - воздушная тревога ночью 28 июля

Запуск авиабомбы в небо. Иллюстративное фото: AFP

Воздушная тревога в Украине 28 июля объявлена в Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой и других областях в связи с атакой ударных беспилотников. В то же время, на Харьковскую область враг осуществляет пуски управляемых авиабомб.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в южных и восточных областях продолжается в связи с активностью российской тактической авиации и угрозой ударных БПЛА. В то же время, Воздушные силы предупредили и о пусках КАБов в Харьковской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом среди ряда "красных" областей таковы:

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Донецкая,

Харьковская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:29. Военные предупредили об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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