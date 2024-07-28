Пуски КАБ на Харьковскую область - воздушная тревога ночью 28 июля

Атака управляемыми авиабомбами — Воздушные силы предупредили одну из "красных" областей
Воздушная тревога в Украине 28 июля объявлена в Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой и других областях в связи с атакой ударных беспилотников. В то же время, на Харьковскую область враг осуществляет пуски управляемых авиабомб.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога в ночь на 28 июля
Воздушная тревога в южных и восточных областях продолжается в связи с активностью российской тактической авиации и угрозой ударных БПЛА. В то же время, Воздушные силы предупредили и о пусках КАБов в Харьковской области.
Таким образом среди ряда "красных" областей таковы:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Харьковская.
Обновлено 04:29. Военные предупредили об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!