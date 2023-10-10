Війна в Ізраїлі, як ХАМАС допоміг Росії

Спалення арабськими терористами прапора Ізраїлю. Фото: Reuters/Ahmed Saad

Війна, яку терористична організація ХАМАС розпочала із Сектора Гази проти Ізраїлю, навряд чи могла бути підготовлена власними силами терористів. А найбільшим вигодонабувачем нинішньої близькосхідної війни є Російська Федерація.

Хто підготував ХАМАС

Напад бойовиків терористичної організації ХАМАС із території Сектору Гази на південні та центральні громади Ізраїлю став справжнім шоком як для ізраїльського суспільства, так і для усього світу. Ця атака частково розвіяла міф про одну із найсучасніших, найтехнологічніших та найефективніших армій на планеті.

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Про те, як так сталося, що Ізраїль проґавив атаку палестинців, ще будуть розслідування із відповідними наслідками. Поки що ж за гарячими слідами можна зазначити одну важливу річ. Як заявив відомий український військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, атака ХАМАС була організована на дуже високому рівні.

Черник упевнений, що такий напад власними силами терористи з ХАМАС не зуміли б підготувати і за рік. Тож цілком очевидним є той факт, що їм хтось допоміг. Питання лише в тому, хто з диктаторських режимів стоїть за палестинським вторгненням на територію Ізраїлю — Ісламська Республіка Іран чи Російська Федерація.

Російський слід

Петро Черник упевнений, що ХАМАСу допомогла Росія. Кремлівській владі нинішня війна в Ізраїлі вигідна перш за все, причому з різних причин. Скажімо, це справжній удар по спробі врегулювати відносини Ізраїлю із Саудівською Аравією. Як відомо, Ізраїль до сьогодні має дипломатичні відносини лише з трьома країнами арабського світу — Єгиптом (ще з 1979 року), Іорданією ( з 1994-го) та ОАЕ (це сталося зовсім нещодавно, 2020 року).

Саудівська Аравія, яка є одним із ключових гравців на нафтовому ринку, країна, від якої великою мірою залежить ціна на цей важливий для сучасного світу викопний ресурс, була близька до того, аби стати четвертою у цьому списку. Але ЗМІ уже повідомили про те, що саудити на фоні війни в Ізраїлі, точніше удару ЦАХАЛу по Сектору Гази у відповідь, відсунули це питання на безрік. Що не може не тішити Кремль, який і так страждає від падіння цін на нафту та втрати великого європейського ринку.

Втім, проблема не тільки у нафтовому питанні. Петро Черник підкреслив, що Російська Федерація не може вести війни на території України багато років — максимум, на який вистачить російських ресурсів (людських і технічних), це три роки. Тож Кремль уже зараз замислюється над тим, як йому вийти з української війни з найменшими можливими втратами.

Для цього, пояснив полковник ЗСУ, країні-агресору потрібні нові осередки військово-політичної нестабільності (а простіше кажучи — воєнні дії) в інших частинах світу. Ті осередки, на які західний демократичний світ буде змушений відволікатися. Зараз такою точкою на політичній мапі світу став саме Ізраїль, і Сполучені Штати Америки, пов’язані двосторонніми угодами, змушені реагувати на події на Близькому Сході.

Путін і символи

Крім того, зазначив Петро Черник, є ще один фактор, який вплинув щонайменше на дату початку війни. Це любов Путіна до різноманітних символів. Варто лише згадати його заяви про "сакральний Крим". А ще чудовим прикладом цієї пристрасті до символізму є головний храм збройних сил Російської Федерації — де ціла купа тих чи інших параметрів символізує мілітарну, загарбницьку історію СРСР/РФ.

Тож, у тому, що війна ХАМАСу проти Ізраїлю почалася саме на день народження кремлівського диктатора, немає нічого дивного, і це ніякий не збіг. "Він, імовірно, попросив про подарунок на день народження — і отримав його", — упевнений полковник ЗСУ.

Крім того, вторгнення ХАМАСу на територію південного та центрального Ізраїлю почалося саме на 50-ту річницю початку Війни Судного Дня 1973 року. І це також не випадково, це спроба завдати болючішого удару по Ізраїлю і, через нього, по усьому демократичному світу, частиною якого, на відміну від Палестинської автономії, є Ізраїль.

Отже, за нинішньою війною, яку нібито на рівному місці було розпочато терористами з ХАМАСу проти Ізраїлю, цілком очевидно стоїть Російська Федерація. Кремль, підтримуючи і допомагаючи палестинським терористам, переслідує відразу кілька цілей. Однією із яких є і пов’язана з нами — бажання відволікти увагу світової спільноти від війни в Україні, від тих звірств, які Росія чинить на українській території. До речі, дії ХАМАСівців в Ізраїлі, про які уже дізнався світ, є дуже схожими на військові злочини росіян, зафіксовані за час повномасштабної війни в Україні. І це також не збіг, а характерна особливість диктаторських режимів. Особливо коли вони керуються з одного центру.