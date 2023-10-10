Война в Израиле, как ХАМАС помог России

Сожжение арабскими террористами флага Израиля. Фото: Reuters/Ahmed Saad

Война, которую террористическая организация ХАМАС начала с Сектора Газа против Израиля, вряд ли могла быть подготовлена собственными силами террористов. А самым большим выгодоприобретателем нынешней ближневосточной войны является Российская Федерация.

Кто подготовил ХАМАС

Нападение боевиков террористической организации ХАМАС с территории Сектора Газа на южные и центральные регионы Израиля стало настоящим шоком как для израильского общества, так и для всего мира. Эта атака частично развеяла миф об одной из самых современных, технологичных и эффективных армий на планете.

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О том, как случилось, что Израиль упустил атаку палестинцев, еще будут расследования с соответствующими последствиями. Пока же по горячим следам можно отметить одну важную вещь. Как заявил известный украинский военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, атака ХАМАС была организована на очень высоком уровне.

Черник уверен, что такое нападение собственными силами террористы из ХАМАС не смогли бы подготовить и через год. Поэтому вполне очевиден тот факт, что им кто-то помог. Вопрос только в том, кто из диктаторских режимов стоит за палестинским вторжением на территорию Израиля — Исламская Республика Иран или Российская Федерация.

Российский след

Петр Черник уверен, что ХАМАС помогла Россия. Кремлевским властям нынешняя война в Израиле выгодна прежде всего, причем по разным причинам. Скажем, это настоящий удар по попытке урегулировать отношения Израиля с Саудовской Аравией. Как известно, Израиль до сегодняшнего дня имеет дипломатические отношения только с тремя странами арабского мира — Египтом (еще с 1979 года), Иорданией (с 1994-го) и ОАЭ (это произошло совсем недавно, в 2020 году).

Саудовская Аравия, которая является одним из ключевых игроков на нефтяном рынке, страна, от которой во многом зависит цена на этот важный для современного мира ископаемый ресурс, была близка к тому, чтобы стать четвертой в этом списке. Но СМИ уже сообщили о том, что саудиты на фоне войны в Израиле, точнее ответного удара ЦАХАЛ по Сектору Газа, отложили этот вопрос в длинный ящик. Что не может не радовать Кремль, который и так страдает из-за падения цен на нефть и потери крупного европейского рынка.

Впрочем, проблема не только в нефтяном вопросе. Петр Черник подчеркнул, что Российская Федерация не может вести войны на территории Украины много лет — максимум, на который хватит российских ресурсов (человеческих и технических), это три года. Поэтому Кремль уже сейчас задумывается над тем, как ему выйти из украинской войны с наименьшими потерями.

Для этого, объяснил полковник ВСУ, стране-агрессору нужны новые очаги военно-политической нестабильности (а проще говоря — военные действия) в других частях света. Те центры, на которые западный демократический мир будет вынужден отвлекаться. Сейчас такой точкой на политической карте мира стал именно Израиль, и Соединенные Штаты Америки, связанные двусторонними соглашениями, вынуждены реагировать на события на Ближнем Востоке.

Путин и символы

Кроме того, отметил Петр Черник, есть еще один фактор, который повлиял по меньшей мере на дату начала войны. Это любовь Путина к разным символам. Стоит лишь вспомнить его заявления о "сакральном Крыме". А еще отличным примером этой страсти к символизму является главный храм вооруженных сил Российской Федерации — где целый ворох тех или иных параметров символизирует милитаристскую, захватническую историю СССР/РФ.

Так что в том, что война ХАМАСа против Израиля началась именно на день рождения кремлевского диктатора, нет ничего удивительного, и это никакое не совпадение. "Он, вероятно, попросил о подарке на день рождения — и получил его", — уверен полковник ВСУ.

Кроме того, вторжение ХАМАС на территорию южного и центрального Израиля началось как раз на 50-ю годовщину начала Войны Судного Дня 1973 года. И это тоже не случайно, это попытка нанести более болезненный удар по Израилю — и через него по всему демократическому миру, частью которого, в отличие от Палестинской автономии, является Израиль.

Следовательно, за нынешней войной, которая якобы на ровном месте была начата террористами из ХАМАС против Израиля, совершенно очевидно стоит Российская Федерация. Кремль, поддерживая и помогая палестинским террористам, преследует сразу несколько целей. Одна из которых и связана с нами — желание отвлечь внимание мирового сообщества от войны в Украине, от тех зверств, которые Россия творит на украинской территории. Кстати, действия ХАМАСовцев в Израиле, о которых уже узнал мир, очень похожи на военные преступления россиян, зафиксированные за время полномасштабной войны в Украине. И это тоже не совпадение, а характерная особенность диктаторских режимов. Особенно когда они управляются из одного центра.