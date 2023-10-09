Атака ХАМАСу на день народження Путіна: збіг чи подарунок диктатору

Палестинці, які святкують напад на Ізраїль. Фото: Reuters/Aziz Taher

Російський диктатор Володимир Путін полюбляє різноманітний символізм. Тож напад ХАМАСу на Ізраїль на його день народження це ніякий не збіг, а спланована акція.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Війна на день народження диктатора — не збіг

Петро Черник запевнив, що жодних збігів у цій історії бути не може — зокрема, і день народження Володимира Путіна тут зовсім не випадково.

"А, крім того, це ще й 50-річчя з початку Війни Судного Дня 1973 року. І це теж ніякий не збіг, це — символізм, який є важливим для Путіна", — підкреслив полковник ЗСУ.

Черник нагадав про головний храм збройних сил Росії в Московській області, який повний символізму — скажімо, висота малого купола становить 14,18 метра (1418 днів тривала німецько-радянська війна, відома в СРСР та РФ як "Велика Вітчизняна").

Путін випросив подарунок

Експерт наголосив, що західний демократичний світ недооцінює путінську пристрасть до символів.

"Він збочений на цій темі. Імовірно, Путін сказав — зробіть мені подарунок. От йому і зробили", — упевнений Петро Черник.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.

Також ми повідомляли, що бойовики ХАМАС нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували довколишні райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.