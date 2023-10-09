Атака ХАМАСа на день рождения Путина: совпадение или подарок диктатору

Палестинцы, празднующие нападение на Израиль. Фото: Reuters/Aziz Taher

Российский диктатор Владимир Путин любит разнообразный символизм. Так что нападение ХАМАСа на Израиль на его день рождения это никакое не совпадение, а спланированная акция.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Война на день рождения диктатора — не совпадение

Петр Черник заверил, что никаких совпадений в этой истории быть не может — в частности, и день рождения Владимира Путина здесь не случайно.

"А, кроме того, это еще и 50-летие с начала Войны Судного Дня 1973 года. И это тоже никакое не совпадение, это символизм, который важен для Путина", — подчеркнул полковник ВСУ.

Черник напомнил о главном храме вооруженных сил России в Московской области, который полон символизма — скажем, высота малого купола составляет 14,18 метра (1418 дней продолжалась германо-советская война, известная в СССР и РФ как "Великая Отечественная").

Путин попросил подарок

Эксперт подчеркнул, что западный демократический мир недооценивает путинскую страсть к символам.

"Он извращен на этой теме. Вероятно, Путин сказал — сделайте мне подарок. Вот ему и сделали", — уверен Петр Черник.

Напомним, что в результате обстрела музыкального фестиваля Supernova у границы с Сектором Газы погибли 260 человек. В сети показали кадры с места трагедия.

Также мы сообщали, что боевики ХАМАС беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.