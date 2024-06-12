Юсов заявив, що під час удару по аеродрому Ахтубінськ 9 червня було пошкоджено два Су-57

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Українські захисники днями вперше уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. А у середу, 12 червня, представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що під час атаки було пошкоджено два таких літаки.

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ураження Су-57 у Росії 9 червня

Юсов не прокоментував, хто саме здійснив атаку по російському аеродрому, на якому знаходилися винищувачі Су-57.

"Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 має значні пошкодження, а інший — легші", — сказав він.

На думку представника ГУР, ймовірно, винищувач з легшими пошкодженнями можливо відновити у швидші терміни. Однак факт залишається фактом — було вперше уражено літаки Су-57 і вперше одразу дві одиниці таких "нових" російських винищувачів.

Нагадаємо, на супутникових знімках видно, що 7 червня найсучасніший винищувач Росії Су-57 ще стояв непошкодженим, а вже 8 червня поруч з ним з'явилися сліди вибуху та очевидні ознаки пожежі.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що через високу вартість винищувача Су-57 армія РФ застосовувала ці літаки лічені рази.

За словами Юсова, очільник Кремля Володимир Путін відреагував на пошкодження винищувача дуже "гаряче".