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Атака на аеродром Ахтубінск — в ГУР підтвердили ураження другого винищувача Су-57

12 червня 2024 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Юсов заявив, що під час удару по аеродрому Ахтубінськ 9 червня було пошкоджено два Су-57
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники днями вперше уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. А у середу, 12 червня, представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що під час атаки було пошкоджено два таких літаки.

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Юсов не прокоментував, хто саме здійснив атаку по російському аеродрому, на якому знаходилися винищувачі Су-57.

"Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 має значні пошкодження, а інший — легші", — сказав він.

На думку представника ГУР, ймовірно, винищувач з легшими пошкодженнями можливо відновити у швидші терміни. Однак факт залишається фактом — було вперше уражено літаки Су-57 і вперше одразу дві одиниці таких "нових" російських винищувачів.

Нагадаємо, на супутникових знімках видно, що 7 червня найсучасніший винищувач Росії Су-57 ще стояв непошкодженим, а вже 8 червня поруч з ним з'явилися сліди вибуху та очевидні ознаки пожежі.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що через високу вартість винищувача Су-57 армія РФ застосовувала ці літаки лічені рази.

За словами Юсова, очільник Кремля Володимир Путін відреагував на пошкодження винищувача дуже "гаряче".

аеропорти
Андрій Юсов
війна в Україні
винищувач
Росія
ГУР

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