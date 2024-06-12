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Атака на аэродром Ахтубинск — в ГУР подтвердили поражение второго истребителя Су-57

12 июня 2024 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Юсов заявил, что во время удара по аэродрому Ахтубинск 9 июня были повреждены два Су-57
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники на днях впервые поразили российский многоцелевой истребитель Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. А в среду, 12 июня, представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что во время атаки были повреждены два таких самолета.

Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона.

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Юсов не прокомментировал, кто именно совершил атаку по российскому аэродрому, на котором находились истребители Су-57.

"Итак, по подтверждению поражения мы можем говорить о том, что один Су-57 имеет значительные повреждения, а другой — более легкие", — сказал он.

По мнению представителя ГУР, вероятно, истребитель с более легкими повреждениями возможно восстановить в более быстрые сроки. Однако факт остается фактом — впервые были поражены самолеты Су-57 и впервые сразу две единицы таких "новых" российских истребителей.

Напомним, на спутниковых снимках видно, что 7 июня современный истребитель России Су-57 еще стоял неповрежденным, а уже 8 июня рядом с ним появились следы взрыва и очевидные признаки пожара.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что из-за высокой стоимости истребителя Су-57 армия РФ применяла эти самолеты считанные разы.

По словам Юсова, глава Кремля Владимир Путин отреагировал на повреждение истребителя очень "горячо".

аэропорты
Андрей Юсов
война в Украине
истребитель
Россия
ГУР

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