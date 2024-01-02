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Атака на Бєлгород напряму пов’язана із обстрілом Києва

2 січня 2024 20:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Атака на Бєлгород напряму пов’язана із обстрілом Києва
Наслідки вибухів у Бєлгороді 30 грудня 2023 року. Фото: Reuters/ Stringer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Передноворічну ракетну атаку на Бєлгород організували самі росіяни, таким чином вони намагаються легітимізувати удари по цивільній інфраструктурі України. Крім того, удар по Бєлгороду може бути ударом по Володимиру Путіну, якого демонструватимуть народу як немічного правителя, який не може захистити свою територію.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Хто ж атакував Бєлгород

Атака на російський Бєлгород, яка сталася 30 грудня, була організована самим Кремлем, упевнений Петро Черник.

"Росіяни шукають приводи для легітимізації ударів по цивільній інфраструктурі України", — пояснив полковник Збройних сил України.

Гра проти Путіна

Крім того, бєлгородські вибухи 30 грудня, у яких російська сторона звично звинуватила Україну, можуть бути використані для внутрішньокремлівської боротьби.

"Ця атака може бути спробою підставити Володимира Путіна — мовляв, зверніть увагу, громадяни РФ, що Путін більше не може вас захищати", — припустив Черник.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

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