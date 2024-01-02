Атака на Белгород напрямую связана с обстрелом Киева

Результаты взрывов в Белгороде 30 декабря 2023 года. Фото: Reuters/ Stringer

Предновогоднюю ракетную атаку на Белгород организовали сами россияне, таким образом они пытаются легитимизировать удары по гражданской инфраструктуре Украины. Кроме того, удар по Белгороду может быть ударом по Владимиру Путину, демонстрируя его народу как немощного правителя, который не может защитить свою территорию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Кто же атаковал Белгород

Атака на российский Белгород, произошедшая 30 декабря, была организована самим Кремлем, уверен Петр Черник.

"Россияне ищут поводы для легитимизации ударов по гражданской инфраструктуре Украины", — объяснил полковник Вооруженных сил Украины.

Игра против Путина

Кроме того, белгородские взрывы 30 декабря, в которых российская сторона привычно обвинила Украину, могут использоваться для внутрикремлевской борьбы.

"Эта атака может быть попыткой подставить Владимира Путина — мол, обратите внимание, граждане РФ, что Путин больше не может вас защищать", — предположил Черник.

Напомним, что сегодня, 2 января, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.